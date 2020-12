Estados contam com prorrogação de mais 375 leitos de UTI destinados a pacientes com Covid-19

By

Estados contam com prorrogação de mais 375 leitos de UTI destinados a...

Para minimizar os efeitos da pandemia, os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Sergipe, Pernambuco, Minas Gerais e Espírito Santo ganham o reforço na prorrogação de mais 375 leitos de Unidades de Terapia Intensiva. Esses equipamentos são exclusivos para o tratamento de pacientes graves infectados com Covid-19.

Para a prorrogação dos leitos, foram investidos R$ 36 milhões. O valor será repassado aos estados e municípios para custear as unidades pelos próximos 60 dias. A portaria que autoriza a prorrogação e estabelece o recurso financeiro foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (14).

O valor investido pelo governo federal é pago em parcela única por meio do Fundo Nacional de Saúde. Desde agosto de 2020, o Ministério da Saúde recebe pedidos de prorrogação como parte das ações da pasta no enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus.

Fonte: Brasil 61