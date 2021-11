By

Eva Gouveia confirma convite do PSD a João Azevêdo

A nova secretária executiva de Articulação Política do Estado, Eva Gouveia (PSD), confirmou que um convite foi feito por parte do PSD para que o governador João Azevêdo (Cidadania) integre os quadros da legenda.

Ela disse que seria uma honra ter o governador fazendo parte do partido.

“A gente aguarda a decisão que ele possa tomar e será uma honra muito grande se ele vier para o nosso partido”, disse Eva, durante a breve cerimônia de posse ocorrida nesta segunda-feira, 8, em João Pessoa.

De acordo com informações da Rádio Correio FM, o governador João Azevêdo (Cidadania) teria conversado com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, antes de selar a ida de Eva ao governo.

Fonte: Paraíba Online