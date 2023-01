By

Famup repudia atos antidemocráticos e se solidariza com instituições atacadas

A Federação das Associações de Municípios da Paraíba (Famup) repudiou os atos antidemocráticos ocorridos neste domingo (8) em Brasília. A entidade, por meio de nota, se solidarizou com as instituições atacadas, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto, sede da Presidência da República, em Brasília.

Para George Coelho, presidente da Famup, os atos cometidos em Brasília não representam o povo, muito menos a Nação, que não aceita ações antidemocráticas. “Atos de vandalismo e de violência, depredando o patrimônio público, arriscando a integridade física de agentes públicos e da população em geral, jamais representarão a Nação e o povo brasileiro”, disse.

Os criminosos quebraram vidraças e móveis, vandalizaram obras de arte e objetos históricos, invadiram gabinetes de autoridades, rasgaram documentos e roubaram armas. O prejuízo ao patrimônio público, de todos os brasileiros, ainda não foi calculado.

“NOTA



A Federação das Associações dos Municípios da Paraíba (Famup) se solidariza com as instituições atacadas pelos atos antidemocráticos e criminosos praticados em Brasília no dia 8 de janeiro, que ocorreram na Praça dos Três Poderes.



Os culpados devem ser punidos, na forma da Lei, e tal condição deve demonstrar que o Brasil repudia o radicalismo falsamente travestido de liberdade, e abraça a democracia e o respeito à Constituição como modelo único de conduzir o nosso País.



George Coelho

Presidente da Famup”

Fonte: Portal da Capital