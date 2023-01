Motorista do SAMU morre após ser esfaqueado durante aniversário da filha

João Pessoa (PB) – Um motorista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) morreu neste sábado (07) na cidade de Nova Olinda, na região do Vale do Piancó. Ricardo Cruz estava com sua família comemorando o aniversário da própria filha quando foi esfaqueado e acabou morrendo.

O acusado do crime é o esposo da cunhada de Ricardo Cruz. Os dois já tinham um histórico de desentendimentos e voltaram a discutir neste sábado. Após o novo desentendimento, o acusado e sua esposa saíram do local, mas ele acabou voltando promovendo desordem e até mesmo derrubando a mesa do bolo de aniversário. Armado com uma faca, o acusado desferiu vários golpes e a vítima acabou não resistindo aos ferimentos, morrendo logo em seguida.

O casal tentou fugir em um veículo, mas acabou sendo localizado e preso em flagrante pela Polícia Militar na estrada que dá acesso à cidade de Nova Olinda. Os dois foram encaminhados para a Delegacia e devem responder pelo crime.

Ricardo Cruz trabalhava no SAMU da cidade de Itaporanga como motorista. Ele também dirigia a ambulância do Hospital e Maternidade Caçula Leite, na cidade de Conceição. Ele deixa esposa e três filhos.

