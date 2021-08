Filha de Roberto Jefferson detona Wilson Santiago e dispara: “Corrupto de rabo preso. Tem que lavar a boca pra falar do meu pai”

A filha de Roberto Jefferson, Cristhiane Brasil, rebateu as declarações do deputado paraibano Wilson Filho e não mediu as palavras. Wilson classificou Jefferson de extremista e apoiou a prisão do presidente nacional do PTB, partido do qual Santiago foi destituído.

Em resposta às declarações do paraibano, Cristhiane respondeu nas redes sociais: “Esse corrupto, de rabo preso no PSTF, tem que lavar a boca para falar do meu pai”.

A prisão de Jefferson foi cumprida pela Polícia Federal após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito que apura milícias digitais.

