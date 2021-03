FOGO AMIGO? Pedro Cunha Lima dá o tom sobre 2022: “Não vamos aceitar imposição de candidatura e a todo custo ou de ‘goela abaixo’”

By

“Não vamos aceitar imposição de candidatura e a todo custo ou de ‘goela abaixo’. A declaração foi dada nesta segunda-feira (1º) pelo deputado Federal Pedro Cunha Lima (PSDB) que adiantou que nome do candidato ao governo do estado só tempo irá dizer e que por isso não há motivos para antecipações de decisões.

O tucano explicou que o nome sairá de um grande debate e de um consenso e o escolhido será aquele que apresentar o melhor projeto para a Paraíba. Ele ainda garantiu que a oposição vai estar unida em 2022.

“Tudo será feito de forma democrática e por isso esse nome será definido no próximo ano, pois vamos enfrentar uma grande máquina que é o Governo do Estado”, avisou

Além de Pedro, no bloco oposicionista quem já desponta como favorito é o ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues (PSD), que já avisou que quer disputar o comando do Governo do Estado.

Fonte: Blog do Ninja