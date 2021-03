Há 15 dias internado em tratamento contra Covid-19, Damião Feliciano segue com estado de saúde mantido sob sigilo pela família

By

Há 15 dias internado em tratamento contra Covid-19, Damião Feliciano segue com...

Internado desde o dia 15 de fevereiro em tratamento contra Covid-19 no Hospital Sírio Libanês de Brasília, o deputado federal Damião Feliciano, do PDT, segue com o estado de saúde sendo mantido sob sigilo pela família. Nas redes sociais nem a vice-governadora Lígia Feliciano (PDT) nem os filhos comentam nada. À imprensa não é repassada nenhuma informação oficial.

Nos bastidores, amigos revelam que Damião já deixou a UTI da unidade hospitalar, mas continua na enfermaria, em observação, enquanto não se cura da doença. Contra Damião pesa o fato de ele ser diabético, o que pode agravar a situação.

O Blog do Ninja tentou entrar em contato com a assessoria do parlamentar, mas até eles dizem que o que sabem é pela imprensa e não têm informações oficiais.

Fonte: Blog do Ninja