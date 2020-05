Homem é baleado na janela de apartamento enquanto olhava assalto; vídeo

Foto: reprodução

Um homem de 28 anos foi baleado na região do tórax, na altura do peito esquerdo, enquanto observava um assalto que acontecia em uma rua próxima ao seu apartamento, na noite desta quarta-feira (27), no bairro do Bessa, em João Pessoa.

A vítima estava no quarto andar e foi atingida quando o suspeito atirou para cima durante um assalto.

O Samu foi acionado e o homem foi levado para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. De acordo com Fernando Cabral, do Samu, a vítima estava consciente e orientada e respondia bem quando foi socorrido.

A polícia não tem suspeitas a respeito da autoria do assalto e disparo.

De acordo com o Trauma, o homem está com a bala alojada e talvez não seja necessária a retirada do projétil.

Mais informações em instantes.

Fonte: Paraiba.com.br