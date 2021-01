Homem é preso suspeito de receber drogas pelos Correios, em Campina Grande

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante suspeito de tráfico de drogas, em uma operação realizada no bairro das Malvinas, em Campina Grande (PB), na manhã desta quinta-feira (21). De acordo com a Polícia Militar, ele foi detido ao receber uma caixa, pelos Correios, com substâncias semelhantes a ecstasy, maconha e cocaína.