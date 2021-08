Homem tenta matar queimada mulher e filho de três meses, em Campina

Homem de 35 anos foi preso nesta quinta-feira (19) em Campina Grande após esfaquear a própria companheira, uma adolescente de 15 anos, trancar ela dentro de casa com um bebê de três meses, filho do casal, e tocar fogo na residência. O caso foi registrado no final da tarde no Bairro Estação Velha. O homem foi preso na casa dos seus pais e encaminhado para a Central de Polícia.De acordo com informações a briga começou após uma discussão que estava no inicio do relacionamento.

Mesmo ferida, a jovem conseguiu pedir socorro e com a ajuda de vizinhos saiu de dentro da casa, que estava completamente tomada pelas chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e debelou as chamas.

A jovem e o bebê foram socorridos para o Hospital de Trauma de Campina Grande onde receberam atendimento. Ela recebeu alta no final da tarde.

Fonte: Da redação com Ascom