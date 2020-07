Ibovespa sobe e supera 101 mil após Moderna comprovar eficácia de vacina

A bolsa brasileira sobe, nesta quarta-feira, 15, refletindo o otimismo dos investidores com os resultados da potencial vacina contra a Covid-19 da farmacêutica americana Moderna apresentados na revista científica The New England. De acordo com a publicação, todos os 45 voluntários que participaram da primeira fase de testes apresentaram imunidade contra o vírus.

Às 16h01 o Ibovespa, principal índice acionário brasileiro, avançava 1% para 101.439 pontos. Nos Estados Unidos, o índice S&P 500 subia 0,70% e o Nasdaq, 0,43%.

“Os resultados criaram expectativa de uma retomada mais rápida da atividade econômica e maior crescimento do PIB mundial”, afirmou Bruno Lima, analista de renda variável da Exame Research.

Fonte: Exame.com/Guilherme Guilherme