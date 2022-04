Imposto de Renda 2022: Receita Federal espera receber 34,1 milhões de declarações até o dia 31 de maio

A Receita Federal informou que, até às 16h da última quarta-feira (20), havia recebido 15.249.906 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física 2022, ano-calendário de 2021. De acordo com o órgão, a expectativa é de que 34,1 milhões de declarações sejam enviadas até o prazo final, dia 31 de maio.

Para os quase 19 milhões de brasileiros que ainda não entregaram a declaração, um alerta: quem perder o prazo deve pagar multa de 1% ao mês sobre o imposto devido. Além do prazo, os contribuintes devem ficar atentos a outras questões para evitar cair na malha fina. É o que destaca o especialista em contabilidade Neomar Camelo.

“O contribuinte precisa atentar para todos os seus rendimentos e recebimentos de 2021. Também precisa atentar para transações com bolsa de valores e transações onde possa ter ganho de capital, e atentar para despesas com saúde e se certificar de que estão em seu CPF ou de seus dependentes. Também vale verificar se a data de emissão do comprovante, que pode ser nota fiscal ou recibo, está dentro do exercício de 2021”, orienta.

Confira a lista dos contribuintes que devem declarar o IR em 2022:

Contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70;

Contribuinte que tinha posses somando mais de R$ 300 mil, até o último dia de 2021;

Contribuinte que recebeu rendimentos isentos acima de R$ 40.000;

Quem escolheu pela isenção de imposto na venda de um imóvel residencial para comprar outro no prazo de 180 dias;

Produtor Rural que obteve receita bruta anual decorrente de atividade rural em valor superior ao do limite de R$ 142.798,50;

Todos que passaram a morar no Brasil em qualquer mês de 2021 e continuaram nessa condição até o último dia do ano passado;

Quem declarou em qualquer mês de 2021 um ganho de capital na venda de bens ou realizou operações na Bolsa de Valores.

Como fazer a declaração do IR no computador

Acesse a página da Receita Federal

Clique em ‘Meu Imposto de Renda’

Selecione “Baixar o programa”

Escolha a modalidade de dispositivo (computador, dispositivo móvel ou certificado digital)

Siga as demais instruções apresentadas

Para fazer a declaração on-line

Os contribuintes também têm a opção de fazer o preenchimento de forma on-line, na página ‘Meu Imposto de Renda’, com acesso pelo portal e-Cac (clique aqui para acessar).

Fonte: Brasil 61