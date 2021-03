João Azevedo se reúne neste domingo(07), com Cícero Lucena e Bruno Cunha Lima sobre nova classificação de bandeiras

O governador João Azevêdo (Cidadania) se reúne na tarde deste domingo (7) com representantes das prefeituras de João Pessoa e Campina Grande. Também participam do encontro representantes do Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público da Paraíba (MPPB) e Tribunal de Contas do Estado (TCE). A informação foi confirmada pelo prefeito Bruno Cunha Lima em suas redes sociais.

A pauta em discussão é a 20ª avaliação do Plano Novo Normal, divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-PB), que classificou 211 municípios paraibanos na bandeira laranja, entre eles João Pessoa e Campina Grande. Na publicação, o prefeito Bruno Cunha Lima questionou as razões da nova classificação e apontou que a cidade no Agreste paraibano está sendo ‘penalizada de forma injusta’.

Bruno Cunha Lima afirmou que já esperava a nova classificação feita pelo Governo do Estado que rebaixou Campina para a cor laranja. “Nos últimos dias, o Hospital das Clínicas, gerido pelo Governo do Estado, recebeu diversos pacientes de todo o estado e chegou a 100% de ocupação dos leitos de UTI. Segundo o boletim oficial divulgado, apenas 17,9% dos pacientes internados naquele hospital são de Campina”, disse ele.

“Qual o sentido de rebaixar Campina de bandeira pelo fato de nossos leitos estarem ocupados por pacientes que vieram ser socorridos na cidade? Se quiserem nos ajudar, ajudem a fiscalizar ainda mais o comércio, os restaurantes, os campos de futebol, os bares, as igrejas. Não quero e não vou politizar essa discussão, mas também não posso deixar de defender a cidade, defender o direito de quem está seguindo as regras e cumprindo as medidas sanitárias”, concluiu Bruno Cunha Lima.

Fonte: Repercute PB