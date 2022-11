João Azevêdo tira licença e a vice-governadora Lígia Feliciano assume o cargo

O governador João Azevêdo transmitiu, nesta quarta-feira (2), o cargo para a vice-governadora Lígia Feliciano, que ficará à frente do Poder Executivo entre os dias 3 e 15 de novembro, período em que o gestor estará de licença para descanso com a família.

O chefe do Executivo estadual destacou que a Paraíba estará em boas mãos, sob a condução responsável da governadora em exercício. “É uma satisfação contar com a colaboração de Lígia Feliciano, que nos tem ajudado nessa construção de uma Paraíba melhor para todos”, declarou.

Dentre as agendas previstas para os 12 dias que ficará no comando do governo, Lígia Feliciano já planejou inspeção a obras no estado. “Vamos visitar algumas obras e promover ações, dando seguimento ao trabalho do governador, com muito trabalho e com muita satisfação”, disse.