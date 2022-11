Previdência Social dos servidores de Campina Grande recebe alerta do TCE, e gestão pode comprometer salários de aposentados

Uma luz vermelha de alerta foi disparada pelo Tribunal de Contas da Paraíba nesta segunda-feira (31) sobre a gestão do Instituto da Previdência dos Servidores Municipais de Campina Grande na Paraíba.

O Município dispõe do Regime de Previdência própria, e no entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão tem o intuito de prevenir fatos que comprometam resultados na administração orçamentária, financeira e patrimonial, resolve, emitir Alerta sobre os seguintes pontos:

– RPPS com saldo de disponibilidades em 31/08/2022 suficiente para fazer face apenas a 1,96 folhas de pagamento de benefícios.

– Relação entre contribuintes do RPPS (servidores efetivos ativos) e beneficiários do regime (aposentados e pensionistas) inferior a três.

As condições encontradas pelo Tribunal de Contas do Estado no Regime de Previdência Própria de Campina Grande, sobre a direção do Senhor Antonio Hermano de Oliveira podem comprometer o pagamento dos servidores aposentados e pensionistas nos próximos dias, por isso o alerta para que as providências necessárias sobre o tema sejam tomadas o quanto antes.

O Alerta do TCE é nº – 01247/22

Fonte: Repórter PB