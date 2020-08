Léo Dias: ex-governador da Paraíba é acusado de não pagar pensão do filho há 8 meses

O colunista de celebridades do Portal Metrópoles dedicou um espaço no site para falar sobre uma “fofoca governamental” envolvendo a Paraíba. Uma matéria publicada na noite desta sexta-feira (14), diz que o ex-governador Ricardo Coutinho estaria com a pensão atrasada.

A acusação, segundo Dias, é da ex-primeira-dama do Estado da Paraíba Pâmela Bório. O colunista diz que ela cobrou o ex-marido pelo pagamento da pensão alimentícia do filho que os dois têm. Ela afirma que, há pelo menos oito meses, Coutinho não paga a verba obrigatória.

Procurada por esta coluna, Pâmela contou que o processo sobre a guarda da criança ainda está sob análise judicial, mesmo após a prisão do pai. Coutinho foi preso em dezembro do ano passado, no âmbito da sétima fase da Operação Calvário, denominada Juízo Final, para apurar desvios de R$ 134,2 milhões em verbas da saúde e da educação do estado.

Vale lembrar que a atual esposa de Coutinho anunciou gravidez há poucos dias. Ele será pai pela terceira vez. A defesa de Coutinho respondeu à coluna e disse que as afirmações repassadas por Pâmela foram “de forma desonesta e caluniosa“. A nota diz ainda que o processo “corre em segredo de justiça, motivo pelo qual todas as providências serão devidamente tomadas pelas informações sigilosas apresentadas à mídia”.

Fonte: Portal T5