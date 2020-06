Mais flexibilização: começa hoje a segunda etapa do Plano de Convivência e Retomada de Atividades de Campina Grande

Voltam a funcionar shoppings, galerias e estabelecimento comerciais acima de 200 metros quadrados

Tem início nesta segunda-feira, 29, a segunda etapa do Plano de Convivência e Retomada de Atividades de Campina Grande. A partir de hoje, sob rigorosos protocolos sanitários e com restrições de horários e acesso ao número de clientes, reabrem as portas na cidade os shopping centers e galerias, além das lojas acima de 200 metros quadrados. O decreto 4.494, assinado pelo prefeito Romero Rodrigues, com data de 26 de junho, estabelecendo este novo momento, foi publicado neste domingo no Semanário Oficial do Município.

Nesta chamada fase laranja do Plano, elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, os shoppings estão proibidos de reabrir equipamentos como praça de alimentação, cinemas e salões de jogos.

Pelo plano original, havia a previsão de que, também nesta segunda-feira, voltassem a funcionar na cidade os bares, restaurantes e academias, mas houve um entendimento entre a Prefeitura e os Ministérios Públicos Federal, Estadual e do Trabalho de que seria mais interessante aguardar um pouco mais, por conta de divergências em relação ao número de casos de Covid na cidade entre o Município e o Estado: estavam sendo registrados até a última quinta-feira, 25, 1.226 casos a mais nos boletins diários da Secretaria de Saúde do Estado em relação à Campina Grande.

Comissão – Por conta disso, em sua live na última sexta-feira, 26, o prefeito Romero Rodrigues anunciou a criação de uma comissão, formada por técnicos da Secretaria de Saúde (Diretoria de Vigilância à Saúde) e Superintendência de Trânsito e Transporte (STTP), para avaliar a situação real do isolamento social em Campina Grande e para aprofundar a investigação sobre a duplicação de casos e estabelecer a real situação da curva epidemiológica no Município.

Fonte: Codecom