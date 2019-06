Mais uma vez é de Campina Grande o novo recorde de Maior “Quadrilhão Junino do Mundo”

A cidade de Campina Grande quebrou novamente seu próprio recorde junto ao RankBrasil realizando a maior quadrilha junina do mundo, pelo sétimo ano consecutivo. Os quadrilheiros voltaram a dançar no Parque do Povo em busca do novo recorde às 15h desta terça-feira, 11 e às 16h o novo recorde foi alcançado com 1010 casais de dançarinos. A cidade também alcançou novo recorde com o Maior Bolo de Milho do Mundo com 544 quilos e 40 metros de comprimento. O maior “Quadrilhão Junino do Mundo” é realizado pela Prefeitura de Campina Grande, através de várias secretarias, entre elas Esporte, Juventude e Lazer (Sejel), Assistência Social (Semas), Desenvolvimento Econômico (Sede), Educação e Coordenadoria de Turismo. A cidade conquistou o título pela primeira vez em 2013 com 628 pares, ultrapassou a marca em 2014, reunindo 716 casais. Em 2015, o quadrilhão junino da terra do Maior São João do Mundo, teve a participação de 725 casais de dançarinos, enquanto que em 2016 o número de pares foi de 746, 2017 e 2018 estabeleceram a marca de 885 e 908 casais respectivamente, marca superada neste ano com 1010 pares de dançarinos. Em relação ao bolo de milho, na primeira edição o recorde foi alcançado com 534 quilos, neste ano o maior Bolo de Milho do Brasil superou o anterior, pois, pesou 544 quilos, com 40 metros de extensão. Para a sua confecção foram gastos 40 quilos de mistura de milho, 320 litros de leite, 3 mil e 200 ovos, 60 quilos de manteiga, 10 quilos de côco ralado, 180 latas de leite condensado, mesmo número de creme de leite, ainda foram adicionados 220 latas de milho verde, para completar a gigante iguaria. O prefeito Romero Rodrigues, recebeu o troféu que representa a nova maraca para o município das mãos do representante do RankBrasil, Luciano Kadari, na oportunidade o prefeito disse que a prefeitura faz um esforço muito grande, para a realização deste evento que leva o nome de Campina Grande para o Brasil e para o mundo, destacou o empenho do secretário de esportes, Teles Albuquerque, dizendo que ele representa empenho, energia e determinação, por fim disse que recebia o troféu e o dedicava para cada um dos campinenses. Enquanto isso, o secretário de esportes, Teles Albuquerque, agradeceu a todos as secretarias da prefeitura que participaram e contribuíram com o sucesso do “Maior Quadrilhão Junino do Mundo” e também as cidades vizinhas que enviaram seus dançarinos. “Quero destacar aqui que ninguém faz nada sozinho, fico feliz com a referência do prefeito Romero ao meu nome, mas, se não fosse um grande grupo que se juntou a mim, para planejar, discutir e executar o evento, não teríamos conseguido este brilho, a coordenadora do quadrilhão, a professora Vânia Santos é um bom exemplo disso”, avaliou Teles Albuquerque. A cidade também alcançou novo recorde com o Maior Bolo de Milho do Mundo com 544 quilos e 40 metros de comprimento.O maior “Quadrilhão Junino do Mundo” é realizado pela Prefeitura de Campina Grande, através de várias secretarias, entre elas Esporte, Juventude e Lazer (Sejel), Assistência Social (Semas), Desenvolvimento Econômico (Sede), Educação e Coordenadoria de Turismo.A cidade conquistou o título pela primeira vez em 2013 com 628 pares, ultrapassou a marca em 2014, reunindo 716 casais. Em 2015, o quadrilhão junino da terra do Maior São João do Mundo, teve a participação de 725 casais de dançarinos, enquanto que em 2016 o número de pares foi de 746, 2017 e 2018 estabeleceram a marca de 885 e 908 casais respectivamente, marca superada neste ano com 1010 pares de dançarinos.Em relação ao bolo de milho, na primeira edição o recorde foi alcançado com 534 quilos, neste ano o maior Bolo de Milho do Brasil superou o anterior, pois, pesou 544 quilos, com 40 metros de extensão. Para a sua confecção foram gastos 40 quilos de mistura de milho, 320 litros de leite, 3 mil e 200 ovos, 60 quilos de manteiga, 10 quilos de côco ralado, 180 latas de leite condensado, mesmo número de creme de leite, ainda foram adicionados 220 latas de milho verde, para completar a gigante iguaria.O prefeito Romero Rodrigues, recebeu o troféu que representa a nova maraca para o município das mãos do representante do RankBrasil, Luciano Kadari, na oportunidade o prefeito disse que a prefeitura faz um esforço muito grande, para a realização deste evento que leva o nome de Campina Grande para o Brasil e para o mundo, destacou o empenho do secretário de esportes, Teles Albuquerque, dizendo que ele representa empenho, energia e determinação, por fim disse que recebia o troféu e o dedicava para cada um dos campinenses.Enquanto isso, o secretário de esportes, Teles Albuquerque, agradeceu a todos as secretarias da prefeitura que participaram e contribuíram com o sucesso do “Maior Quadrilhão Junino do Mundo” e também as cidades vizinhas que enviaram seus dançarinos.“Quero destacar aqui que ninguém faz nada sozinho, fico feliz com a referência do prefeito Romero ao meu nome, mas, se não fosse um grande grupo que se juntou a mim, para planejar, discutir e executar o evento, não teríamos conseguido este brilho, a coordenadora do quadrilhão, a professora Vânia Santos é um bom exemplo disso”, avaliou Teles Albuquerque. Fonte: Codecom