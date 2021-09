Manter 1 Deputado Estadual custa 800 mil reais por dia na Paraíba

By

Até julho deste ano, a Assembleia Legislativa da Paraíba custou ao contribuinte pagador de impostos a importância de R$ 176.671.010,45 (Cento e setenta e seis milhões, seiscentos e setenta e um mil, dez reais e quarenta e cinco centavos.

O dado público das despesas pagas está disponível no Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade – SAGRES – do Tribunal de Contas do Estado.

Considerando que até 31 de julho deste ano foram transcorridos 213 dias, o custo-dia para manter cada um dos 36 deputados trabalhando é R$ 829.441,37 (Oitocentos e vinte e nove mil, quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e sete centavos).

Fonte: PB em Diante