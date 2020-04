‘Marielle não é palco para você jogar sua cortina de fumaça’, diz irmã de vereadora sobre Bolsonaro

Anielle Franco, irmã da vereadora Marielle Franco, usou as redes sociais para criticar o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, que comparou a facada sofrida durante sua campanha presidencial com o assassinato da parlamentar, criticando a investigação da Polícia Federal nos casos.”A PF se preocupou mais com a Marielle do que com o seu chefe supremo”, afirmou o presidente, na tarde desta sexta-feira.

“Minha irmã não é palco pra você ficar jogando a sua cortina de fumaça. Assuma sua incompetência e falta de ética. Não se compare a ela! Marielle tinha e tem o que o senhor não tem: caráter e valores! Nos poupe! #QuemMandouMatarMarielle #marielle #mariellepresente”, escreveu Anielle.

Fonte: O Dia