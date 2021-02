Marinaldo integra reunião do prefeito com setor produtivo e igrejas e confirma novas medidas sanitárias na CMCG

Marinaldo integra reunião do prefeito com setor produtivo e igrejas e confirma...

O vereador Marinaldo Cardoso, presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, participou neste sábado, 27, de uma longa reunião promovida pelo prefeito Bruno Cunha Lima com lideranças do setor produtivo e representantes de diversas igrejas, cujo objetivo foi discutir o aperfeiçoamento de medidas de controle da pandemia do coronavírus. Durante o encontro, o prefeito delineou o atual quadro da pandemia, mostrando que Campina Grande, felizmente, encontra-se em um cenário de menor gravidade, mas alertando que, caso haja um afrouxamento, as condições podem mudar drasticamente, forçando a adoção de medidas mais restritivas. Para Marinaldo, chama a atenção a disponibilidade de Bruno para o diálogo. “Enquanto outros gestores simplesmente decidiram de maneira impositiva, o prefeito de Campina Grande chama os setores para dialogar, discutir iniciativas, ouvir propostas, receber questionamentos e, assim, chegar a definições conjuntas, participativas”, frisou Marinaldo.

DECRETO NA CMCG

O presidente da Câmara Municipal de Campina Grande confirmou, logo após a reunião, que também deverá assinar decreto com novas medidas sanitárias para os trabalhos do poder legislativo. De acordo com ele, as ações adequarão a rotina da Casa ao teor do decreto do prefeito Bruno Cunha Lima e da atual condição do enfrentamento da pandemia.

“Precisamos estar atentos a essa situação, para garantir que nosso espaço e rotina de trabalho não acabem colaborando para a propagação do vírus. Com moderação e zelo, adotaremos as medidas necessárias”, explicou Marinaldo Cardoso.

Fonte: Ascom