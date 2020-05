MEC altera prazos do Prouni e Fies para o primeiro semestre de 2020

O Ministério da Educação (MEC) decidiu alterar os prazos dos processos seletivos do Programa Universidade para Todos (Prouni) e da pré-seleção do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). A decisão ocorre porque diversas faculdades particulares estão de portas fechadas por conta da pandemia do novo coronavírus.

Agora, os estudantes que estão na lista de espera do Prouni têm até 21 de maio para enviar os documentos para a instituição de ensino superior e comprovar que as informações na inscrição estão corretas. Já as instituições de ensino têm até 24 de maio para fazer a concessão da bolsa ou reprovar os candidatos.

O Fies teve a data da última pré-seleção dos candidatos alterada para o dia 22 de maio. Depois disso, os estudantes tem 3 dias úteis para complementar as informações da inscrição. Eles precisam fornecer dados bancários, do fiador e do seguro para pagamento da dívida em caso de morte. Depois, nos 30 dias seguintes precisam comparecer à instituição para validar as informações e solicitar o Documento de Regularidade de Inscrição (DRI), que deve ser emitido em até 5 dias pela instituição.

O MEC orienta que as faculdades que não puderem receber a documentação fisicamente disponibilizem um canal para que os documentos sejam entregues pela internet. Isso por ser feito por whatsapp ou por e-mail, por exemplo.

Fonte: Agência do Rádio