MEC divulga possível cronograma dos primeiros processos seletivos PROUNI e FIES – 2021

Está previsto para ser publicado no Diário Oficial da União do dia 15 de dezembro o edital com o cronograma do processo seletivo para o 1º semestre de 2021 do Programa Universidade Para Todos (Prouni). De acordo com o Ministério da Educação, a previsão é de que no dia 4 de janeiro esteja disponível a consulta sobre oferta de bolsas.

Além disso, a Pasta informou que a projeção é de que as inscrições para o primeiro processo seletivo do Prouni de 2021 sejam realizadas a partir do dia 12 de janeiro, até as 23h59 do dia 15 de janeiro de 2021.Já o resultado da primeira chamada será divulgado no dia 19 de janeiro do próximo ano. O resultado da segunda chamada, por sua vez, será apresentado no dia 1º de fevereiro.

Quem for pré-selecionado na primeira chamada vai ter entre 19 e 27 de janeiro para comprovar as informações declaradas no ato de inscrição. O candidato pré-selecionado na segunda chamada terá de 1º a 9 de fevereiro para a comprovação das informações exigidas.

Já o edital do processo seletivo para o 1° semestre de 2021 do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) deverá ser divulgado no próximo dia 18 de dezembro. A previsão é de que entre 22 e 25 de janeiro, os interessados em disputar uma vaga possam consultar as ofertas na página do programa, na internet.

As inscrições para o processo seletivo do Fies para a edição do 1º semestre de 2021 podem ser feitas a partir do dia 26 de janeiro, até as 23h59 do dia 29 de janeiro de 2021.

Fonte: Brasil 61