Mega Sena deve pagar até R$ 190 milhões neste sábado

A mega sena acumulou pela 12ª vez e deve pagar o 5º maior prêmio da história. Neste sábado (19/03), o prêmio deve chegar a R$ 190 milhões. Se a pessoa ganhar sozinha e deixar o dinheiro por 30 dias na poupança, terá um retorno de cerca de R$ 950 mil por mês.

Deixar o dinheiro parado não é a intenção da manicure Brena Oliveira (26), jogadora assídua. “Primeiro eu ia pagar dívidas, passar dois meses viajando pelo mundo, depois iria investir em ações e viver de renda”, sonha. O empresário Arísio Cordeiro (53) diz que também vai jogar e, se ganhar, irá investir em imóveis. “Vou morar numa fazenda”, completa.

O economista César Bergo recomenda que o sortudo mantenha a discrição: “a pessoa tem que ter tranquilidade, não demonstrar muita alegria, porque, nessa hora, chegam muitos aproveitadores”. Passada a euforia, o economista sugere que a pessoa tire apenas 10% do dinheiro para realizar um grande desejo, como comprar um carro, uma casa ou fazer aquela viagem dos sonhos. O restante, ele sugere que seja aplicado para que o dinheiro não acabe.

A consultora financeira Wanessa Vieira recomenda que antes de pensar em investimentos, é preciso olhar para a situação individual do ganhador: “Se esse ganhador tiver um endividamento é importante ter como prioridade a quitação de todos os contratos de crédito, cartão de crédito, etc. Com a sobra do recurso, realizar um plano de investimento”, orienta. Esse é o plano da professora Amanda Gontijo: “Iria pagar todas as minhas dívidas e fundar duas ONGs, uma para trabalhar com crianças, outra com animais.”, planeja.

Investimentos

Cada pessoa tem um perfil de investimentos: conservador, moderado ou agressivo. Independentemente do perfil, a consultora Wanessa Vieira orienta que é preciso diversificar os ativos para proteger o patrimônio contra mudanças no cenário econômico. “O cenário atual, de elevação da Selic, é muito positivo para o investidor conservador”.

Entre as opções recomendadas pela especialista estão o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA, CDBs atrelados tanto à inflação, quanto aos CDBs pós-fixados. Wanessa recomenda que o investidor fuja da poupança. “Porque a poupança hoje com essa elevação da Selic que nós tivemos agora, ela vai render em torno de 6% ao ano”, justifica. Outras opções poderão chegar a ter rendimento de 11%. Ela também recomenda investimentos em letras de crédito, LCI e LCA, além do CDB.

Além das opções anteriores, para investidores com perfil mais moderado, Wanessa sugere fundos multimercado. “Buscando ações de bons pagadores dividendos formando uma carteira de longo prazo. O momento está também muito atrativo porque a bolsa tem ativos de grandes empresas com uma precificação abaixo do esperado e, assim, gerando muita oportunidade para o investidor em bolsa”, explica.

Para o investidor agressivo, além de colocar parte do patrimônio nos investimentos anteriores, ela sugere o investimento maior em renda variável e fundos internacionais. “Para se proteger de um cenário doméstico, especialmente em ano de eleições. Manter um pouco do portfólio de moedas estrangeiras, principalmente o dólar, é interessante”, finaliza.

Ainda dá tempo de tentar a sorte

Além do tradicional jogo nas Lotéricas, dá para tentar a sorte pela internet no site da Loterias Online e quem tem conta na Caixa Econômica também pode jogar pelo aplicativo do banco no celular. O jogo com seis números custa R$ 4,50; com sete números, R$ 31,50; com oito, R$ 126,00; com 9, R$ 378,00. O concurso 2464 será às 20h de sábado (19/03).

