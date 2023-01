“Operação Murphy” cumpre mandados e realiza prisão em flagrante no combate ao tráfico de drogas na Paraíba

A Polícia Civil da Paraíba, em trabalho realizado pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE), com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE) e Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO), deu cumprimento, na manhã desta segunda-feira, 09, a quatro mandados de prisão, além de ter realizado uma prisão em flagrante delito. As ações aconteceram em João Pessoa e em Conde, no litoral Sul.

Segundo o delegado Aldrovilli Grisi, titular da DRE, a ação é parte da Operação Murphy, que visa combater núcleo traficante que domina uma das facções com atuação na Paraíba e em todo o território nacional.

“O alvo principal é considerado o número um dessa facção no Nordeste e número quatro no comando em nível nacional. Ele está preso na Penitenciária PB1, em João Pessoa”, disse o delegado.

Ainda segundo Aldrovilli Grisi, foram presos também um homem considerado braço direito do líder e uma mulher responsável pela contabilidade do núcleo traficante. Também foi dado cumprimento a mandado de prisão em desfavor de uma apenado no Róger, o qual em passado próximo foi preso por essa delegacia com meia tonelada de drogas”, concluiu.