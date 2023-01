Republicanos deve emplacar novo secretário de Educação do Estado

Fundamental no projeto de reeleição do governador João Azevêdo (PSB) no pleito de 2022, o partido Republicanos deve ampliar seus espaços em cargos do primeiro e segundo escalão do Governo do Estado.

Segundo informações recebidas pelo Politica da Paraíba nesta terça-feira (10), o nome do novo secretário de Educação será indicado pela legenda. Nos bastidores, o suplente de deputado federal Raniery Paulino vinha sendo cotado.

Entretanto, o nome escolhido para comandar a pasta deve vir de uma indicação do deputado federal e presidente da legenda, Hugo Motta. Isso porque, o governador já avisou que a secretaria será ocupada por um técnico.

Além da Educação, o Republicanos busca espaços para outros aliados, a exemplo do deputado estadual eleito, Márcio Roberto, que teve seu registro de candidatura cassado e deve passar a compor o novo governo, caso não consiga reverter sua situação no STF.

A expectativa é que mais nomes do novo secretariado sejam confirmados nesta quarta-feira (11).

Fonte: Politica da Paraíba