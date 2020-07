Mesmo com valores em queda, Procon aconselha campinense a pesquisar antes de comprar a cesta básica de alimentos

By

Mesmo com valores em queda, Procon aconselha campinense a pesquisar antes de...

A última pesquisa de preços realizada pelo Procon de Campina aponta uma redução de R$ 18,43, (equivalente a 3%) no valor da cesta básica regional de alimentos. O comparativo é feito com relação ao último mês de junho. O levantamento realizado no período de 02 a 09 deste mês, em 60 supermercados da cidade, mostra que o campinense desembolsou um valor médio de R$ 593,59 para adquirir a cesta básica.

A pesquisa do Procon leva em consideração o preço de 52 produtos que normalmente entram na lista de compras do consumidor local. Para facilitar a consulta, os produtos estão organizados em grupos.

No grupo das carnes, o quilo da carne de sol chega a apresentar uma diferença de preços de até 95,30% entre os estabelecimentos visitados. O produto pode ser encontrado por preços que variam entre R$ 22,99 até R$ 44,90. Já o quilo do frango pode ser encontrado a preços que vão de R$ 6,79 até R$ 9,50 e o valor da dúzia de ovos brancos varia entre R$ 5,99 e R$ 7,79.

No grupo dos farináceos, a goma de tapioca se destaca porque 3kg deste produto podem ser encontrados a preços que vão de R$ 2,99 até R$ 6,99.

Já no grupo de higiene e limpeza, o sabão em pó é o que apresenta a maior variação de preços, entre 0,95 centavos até R$ 3,99. E o litro da água sanitária custa de R$ 1,35 até R$ 2,39. Na parte dos hortifruti, o quilo do alho apresentou uma diferença de até R$ 15,09 nos supermercados visitados. O quilo do chuchu também apresentou uma grande variação, de 0,79 centavos até R$ 5,19 (556,96%).

Com relação às frutas, a goiaba se destaca por apresentar uma variação de R$ 2,29 até R$ 10,39. E nos temperos, o vinagre de álcool pode ser comprado por preços que variam de 0,94 centavos até R$ 2,99.

Conforme o Procon, a participação do salário mínimo na compra da cesta básica regional, em julho, foi de R$ 593,59. Considerando o rendimento familiar de um salário mínimo (R$ 1.045,00) o comprometimento do salário foi de aproximadamente 56,8%, restando apenas 43,2%, equivalente R$ 451,41 reais, para as demais despesas. O acesso à pesquisa completa de preços está em https://procon.campinagrande. pb.gov.br/cesta-basica- regional-julho/

Fonte: Codecom