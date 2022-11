Murilo Galdino vai destinar emendas para instalação de centros de atendimento ao autista

O deputado federal eleito, Murilo Galdino (Republicanos), irá destinar emendas para ampliar a construção de centros de atendimento a pessoas com síndrome do espectro autista na Paraíba. Em reunião nesta sexta-feira (11) com secretários estaduais em João Pessoa, ele solicitou dados técnicos e a formatação de um projeto padrão em conformidade com as necessidades de cada região. Os espaços devem funcionar através de parceria entre as prefeituras e o governo do estado.

De acordo com Murilo, a expansão para demais cidades é fundamental para garantir políticas públicas de inclusão. “As pessoas do interior do estado também precisam do serviço e ter este suporte em suas cidades ou locais mais próximos é uma forma de encurtar distâncias e ter um alcance maior em relação à inclusão. Nesta reunião buscamos informações sobre as demandas do Estado em relação a este atendimento e a solicitação de um projeto que possa atender a estas necessidades”, disse.

A diretora técnica da Fundação Centro Integrado de Apoio à Pessoa com Deficiência (Funad), Mércia de Lourdes Medeiros, se comprometeu a repassar os dados técnicos e informou que atualmente a Paraíba possui uma demanda pelo serviço em torno de 1.200 crianças.

O secretário de Estado do Desenvolvimento Humano, Tibério Limeira, disse que submeterá a proposta de ampliação da rede ao governador. “Atualmente temos dois centros inaugurados e parcerias no Brejo, Sertão e Cariri e a partir desta reunião solicitada pelo deputado federal eleito Murilo Galdino, a ideia é formatar um projeto padrão comum a partir da capacidade de atendimento e necessidades locais para que o deputado possa apresentar as emendas federais e nós possamos tocar a construção destes centros que serão muito importantes à população”.

A superintendente de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba, Simone Guimarães, elogiou a iniciativa de Murilo. “Através desta construção prévia, Murilo poderá destinar os recursos em sua totalidade para a execução do projeto que iremos formatar a partir de agora. Então isto é muito importante porque algumas vezes parlamentares acabam destinando verbas irrisórias para a realização de uma obra.”

Atualmente existem dois Centros do Autista na Paraíba, um em João Pessoa e outro em Campina Grande. Nos espaços são oferecidos serviços de psiquiatria, psicologia e serviço social e realizados atendimentos visando à estimulação precoce; habilidades comunicativas, comportamentais, cognitivas, motoras, terapia ocupacional; integração sensorial; atividade de vida diária; orientação e apoio às famílias, entre outros.