Moradora do cariri paraibano é morta a golpes de faca neste domingo (20)

Mais uma mulher foi morta na Paraíba, desta vez na zona rural do município do cariri paraibano. Moradora cidade e bastante conhecida da população, Luzia Felipe (Luluzinha) foi morta a golpes de faca neste domingo (20).

As primeiras informações dão conta de que ela teria interferido em uma briga para apartar os envolvidos e acabou sendo vítima dos golpes de faca.

O crime aconteceu no “Bar do Guiné”, localizado no sítio Lagoa.

A vítima era uma pessoa muito conhecida na cidade de Santo André e participou ativamente da última caminhada eleitoral como militante partidária.

Fonte: PB Debate