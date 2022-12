Moraes quer penhorar aposentadoria de Roberto Jefferson

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pediu ao Tribunal de Justiça de São Paulo que penhore 30% da aposentadoria do ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB-RJ). A informação foi confirmada por Oeste.

A solicitação do magistrado foi feita na semana passada. Contudo, só veio à tona agora. O político foi condenado a pagar uma indenização a Moraes de quase R$ 160 mil em duas ações por danos morais. No entanto, somente R$ 15 mil foram pagos.

A ação em questão é de 2020, quando Jefferson disse que Moraes era “advogado da facção criminosa Primeiro Comando da Capital [PCC]”.

Caso o juiz acate o pedido de Moraes, levará quase 20 meses para Jefferson pagar o valor total. Isso porque o político recebe R$ 23 mil mensais da Câmara dos Deputados. O ex-parlamentar está preso preventivamente desde outubro deste ano, por ordem de Moraes.

Em 22 de outubro, o ministro determinou que a Polícia Federal fosse à casa de Jefferson para prendê-lo por descumprimento de uma série de medidas cautelares impostas a ele durante sua prisão domiciliar. Desde janeiro deste ano, ele estava preso em casa, usando tornozeleira eletrônica.

Ao chega à residência do ex-deputado, em 23 de outubro, os agentes foram recebidos com tiros e granadas, deixando dois policiais feridos. Atualmente, o político está no presídio de Benfica (Bangu 8), no Complexo de Gericinó. Segundo a defesa de Jefferson, o juiz ainda analisa o pedido de Moraes.

