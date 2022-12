Ex-vereador de Cubati é assassinado durante assalto, em João Pessoa

Luís de Sousa, de 66 anos, foi morto nesta sexta-feira (2) durante um assalto em João Pessoa. O fato foi registrado no Bairro do Altiplano. Conforme informações preliminares da Polícia Civil (PC), a vítima, que era empresário e foi vereador do município de Cubati, na região do Seridó paraibano, sua terra natal, foi abordada quando estava saindo de carro do prédio onde morava.

Ainda conforme as informações, dois suspeitos anunciaram um assalto e logo em seguida, tomaram o veículo do homem e atiraram contra ele.

Segundo a PC, três pessoas adultas e uma criança estavam no carro com Luís de Souza. Eles estavam indo para Cabedelo quando o ex-vereador, após sair do prédio com o carro, desceu do veículo para verificar algo dentro do porta-malas. Foi quando outro carro, de cor vermelha, chegou no local e os meliantes anunciaram o assalto. Depois disso, um dos suspeitos atirou contra o idoso, atingindo a região do peito. Luís foi morto com apenas um disparo. Logo após, o grupo fugiu com o carro da vítima para um destino desconhecido.

De acordo com a PC, entre três a quatro pessoas estão envolvidas no crime que foi configurado como latrocínio, mas isso ainda deve ser confirmado.

O carro da vítima foi encontrado abandonado próximo a um terreno baldio. A Delegacia de Homicídios foi acionada para conduzir a investigação.

Luís de Sousa, que era proprietário de uma empresa transportadora, deixa esposa, com quem teve dois filhos: o ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Cubati, Leandro de Souza (Cidadania) e uma filha.

Dr. Luís, como era popularmente conhecido, era muito benquisto no município cubatiense, considerado como a “Capital Mundial do Super Cross”, e com toda certeza deixará muitas saudades. Neste momento de profunda dor, expressamos nossos mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares e amigos.

Outro caso parecido que chama atenção



O caso chama atenção das autoridades, porque, um outro idoso, de 63 anos, também foi vítima de um latrocínio, ocorrido na noite dessa quinta-feira (1), no Bairro do Rangel, também em João Pessoa. De acordo com a PC, a vítima voltava para casa quando foi surpreendida por pessoas em um carro, que atiraram uma vez contra ele, antes de fugir levando o veículo.