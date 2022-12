Arthur Lira concede aposentadoria a Jair Bolsonaro pelo tempo na Câmara Federal

By

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), concedeu aposentadoria ao presidente Jair Bolsonaro pelo tempo em que o político do PL atuou na Câmara dos Deputados. O valor deve girar em torno de R$ 30 mil.

O despacho do presidente da Câmara foi assinado no último dia 30 de novembro – data a partir da qual a aposentadoria é concedida – e publicado no “Diário Oficial da União” desta sexta-feira (2).

As informações são do jornal O Globo.

Bolsonaro foi deputado federal de 1991 a 2018, ano em que se elegeu presidente da República. Pela lei, ele tem direito a receber a aposentadoria de parlamentar.

Segundo a publicação no “Diário Oficial da União”, o valor de aposentadoria a que Bolsonaro tem direito corresponde a 32,50% do subsídio parlamentar, acrescido de 57% da remuneração fixada para os membros do Congresso.

Fonte: MaisPB