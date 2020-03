Morre na Argentina primeira vítima fatal do novo coronavírus na América Latina

Argentina – Um homem de 64 anos morreu neste sábado na capital argentina pelo novo coronavírus, tornando-se a primeira vítima fatal da doença na América Latina, reportou a imprensa local. O paciente retornou no fim de fevereiro de uma viagem pela Europa.

Além do falecido, a Argentina confirmou outros nove casos: sete na capital, um na província de Buenos Aires e outro em Córdoba (centro).

Com estes nove casos, somam 61 na América Latina com os reportados no Brasil (19), Equador (14), México (6), Chile (6), Peru (6), Colômbia (1), Costa Rica (1) e Paraguai (1).

Noventa e cinco países e territórios estão afetados pelo COVID-19, que deixou mais de 3.556 mortos e quase 105.000 contágios em todo o planeta.

Mais casos na Argentina