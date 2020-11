NA PB: Recém-nascido é encontrado morto dentro de panela de pressão

By

Um recém-nascido foi encontrado morto dentro de uma panela de pressão na manhã desta segunda-feira (2) no sítio Tabuleiros, zona rural da cidade de Pedra Branca (PB). O corpo do bebê, que era do sexo masculino, foi localizado por populares.

A suspeita é que a morte foi provocada pela própria mãe da criança. Conforme informações, não oficiais, de moradores, após ter dado à luz, ela teria colocado o menino dentro por não querer criar.

O corpo do já foi removido do local e encaminhado para a realização da perícia. A genitora encontra-se no hospital. A polícia irá investigar o caso.

Fonte: Primeiras Notícias