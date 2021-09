Namorado da mãe de Anielle é ouvido pela Polícia Civil

A Polícia Civil intimou o namorado da mãe de Anielle Teixeira para prestar depoimento na manhã desta segunda-feira (27), em João Pessoa. De acordo com a delegada do caso Luísa Correia, não existe hipótese de participação do jovem de 19 anos no crime que tirou a vida da criança.

As investigações buscam depoimentos das pessoas que estiveram com a vítima no dia do assassinato. Cinthia Teixeira, mãe da menina de 11 anos, também esteve na Central de Polícia Civil. Ao Portal T5, ela disse que espera justiça pela morte da filha. “Eu estou disponível a hora que a delegada chamar, sei que ela é mãe como eu e vai ajudar a fazer justiça”, disse.

O suspeito do crime, José Alex de Silva, foi preso após o assassinato da criança. Ele é suspeito do homicídio e foi apontado como autor de estupro. Resultados de exames de comprovação da violência sexual não foram divulgados.

As investigações sobre a morte de Anielle Teixeira estão em segredo de justiça.

Fonte: Portal T5