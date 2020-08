“Não é o momento de se pensar em aulas presenciais aqui na Paraíba”, alerta Geraldo Medeiros ao prever retomada apenas em 2021

By

“Não é o momento de se pensar em aulas presenciais aqui na Paraíba”. O alerta é do secretário de Saúde do Estado, Geraldo Antônio Medeiros ao afirmar que não há perspectiva de retorno de encontros presenciais nas salas de aula da rede pública, na Paraíba, tendo em vista que o novo coronavírus se propaga facilmente em meio a aglomerações.

Ele destacou que um inquérito sorológico será realizado em dois mil lares paraibanos com o intuito de identificar a proporção de crianças que já tiveram a Covid-19.

Segundo Geraldo, esse inquérito deve levar cerca de dois meses para ficar pronto e, a partir dos resultados, será possível ter uma definição exata a respeito de qualquer possibilidade de retorno.

Ele ainda explicou que a previsão de retorno para atividades que envolvam grandes aglomerações, como aulas presenciais, shows, espetáculos em teatros e jogos de futebol, é para o ano de 2021.

Geraldo salientou que é preciso frisar que a análise realizada pelo Estado “é bem mais cautelosa que a flexibilização feita pela maioria dos municípios”. Também citou que nos Estados Unidos foi observado que, após 15 dias do retorno das aulas presenciais, 370 mil crianças foram acometidas pela Covid-19.

“A projeção que fizemos é de que, no momento em que as aulas presenciais forem efetivadas, teremos aproximadamente 600 mil paraibanos circulando e em contato uns com os outros”, ressaltou.

Atualmente a Paraíba tem a quarta menor taxa de letalidade pela Covid-19 do Brasil.

Fonte: Blog do Ninja