Natural de Cajazeiras, médico neurocirurgião Rafael Holanda morre aos 75 anos em CG

Faleceu nas primeiras horas deste sábado (28) o médico neurologista Rafael Holanda, que estava internado na UTI do Hospital Antonio Targino, em Campina Grande, para tratamento da Covid-19.

O respeitado médico havia sofrido um princípio de infarto na segunda-feira (23), que, segundo os médicos, foi causado por estresse excessivo e o seu estado de saúde era considerado muito grave. Holanda recebeu o diagnóstico para Covid-19 no dia 16 deste mês e a internação ocorreu dois dias depois. Ele já havia sido imunizado com as duas doses da vacina contra a doença.

Rafael Rodrigues Holanda era médico, maçom, aposentado como perito da Previdência e do Ministério da Saúde. Natural de Cajazeiras (PB), nasceu em 11 de agosto de 1946, sendo filho de Adorívia e Domício Holanda. Estudou o curso ginasial no Colégio Diocesano Padre Rolim e o curso científico em João Pessoa, onde também cursou Medicina na Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

Fez residência médica em São Paulo, sendo especialista em Neurocirurgia. Escritor nas horas vagas, era membro efetivo fundador da Academia Cajazeirense de Artes e Letras (Acal) onde ocupava a cadeira nº 29, cujo patrono é Manuel Ferreira de Andrade Júnior.

Rafael Holanda era radicado em Campina Grande, onde atuava há cerca de 45 anos, no Hospital Antonio Targino. Deixa esposa e filhos.

Fonte: Coisas de Cajazeiras