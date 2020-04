InícioAudios Numeros atualizados do COVID-19 19/04 na Paraíba

Numeros atualizados do COVID-19 19/04 na Paraíba

Casos Confirmados: 245

Casos Descartados: 1053

Óbitos confirmados: 32

Casos recuperados: 99

Dos 245 casos confirmados até este domingo, 19 de abril, 99 já se recuperaram, 31 estão hospitalizados, 10 deles em leitos de UTI e 32, infelizmente, faleceram. Os demais se recuperam em isolamento domiciliar acompanhados pelas secretarias municipais de saúde.

Os casos estão distribuídos em 18 municípios: João Pessoa (172), Santa Rita (20), Campina Grande (12), Cabedelo (9), Bayeux (8), Patos (8), Junco do Seridó (3), Pombal (2), Serra Branca (1), Sapé (2), Sousa (1), Igaracy (1), Taperoá (1), São João do Rio do Peixe (1), Riachão do Poço (1), São Bento (1), Congo (1), Queimadas (1)

3 óbitos ocorreram nas últimas 24h:

Mulher, 41 anos, residente em Campina Grande, sem comorbidade, internada em hospital público desde 10/04. Óbito ocorrido em 18/04 durante a madrugada.

Mulher, 84 anos, portadora de comorbidades respiratórias, interna desde o dia 14/04 em hospital privado. Residente de João Pessoa. Óbito no dia 18/04

Homem, 81 anos, sem informações prévias de comorbidade, residente em João Pessoa, internado desde dia 15/04 em hospital público em João Pessoa. Óbito ocorrido em 18/04

No momento, 163 pessoas estão internadas com notificação de suspeita para Covid-19, sendo 125 em enfermaria (80 público/ 45 privado) e 38 na UTI (22 público/ 13 privado). A taxa de ocupação dos leitos SUS na UTI para síndrome respiratória aguda grave é de 20,8%.

