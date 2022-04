O Auxílio Brasil de R$ 400 vai acabar? Entenda detalhes que podem influenciar na sequência do programa

By

Em período de eleições e mais de R$ 90 bilhões injetados na economia de varejo, o cenário no futuro poderá variar.

De acordo com o Ministério da Cidadania, o presidente da República, Jair Bolsonaro, editou decreto que prorroga a concessão do Benefício Extraordinário destinado às famílias beneficiárias do Auxílio Brasil durante os meses de janeiro a dezembro de 2022, nos termos da Medida Provisória nº 1.076, de 7 de dezembro de 2021.

Sabendo que o pagamento de R$ 400 para os benefícios do Auxílio Brasil irá até dezembro de 2022, é importante considerar algumas coisas que podem impactar sobre o que será do programa a partir de 2023.

“São vários programas que vão além da proteção social, mas também buscar a transformação social para as famílias brasileiras. Estamos conseguindo fortalecer com o programa permanente de transferência de renda, que é o Auxílio Brasil, mais de 17 milhões de famílias necessitadas em todo o Brasil”, afirmou o ministro da cidadania, João Roma, que deixará o posto para disputar as eleições de 2022.

Detalhes a considerar

Com a data do prazo estabelecida até o final deste ano, muitas coisas podem acontecer após o período de eleição. Apesar das possíveis promessas de manter o benefício, ou até mesmo reajustar o valor, não se sabe ao certo como será seguido.

É importante ressaltar que para o Auxílio Brasil ser aplicado, foram injetados mais de R$ 90 bilhões na economia de varejo durante 2022. Esse é um detalhe que pode dificultar a continuação do programa no futuro.

Apesar das incertezas, tudo pode acontecer. Vale levar os detalhes em consideração.

Quem pode ter o benefício?

De acordo com o Ministério da Cidadania, este é o perfil de quem pode obter o benefício do Auxílio Brasil:

Famílias em situação de extrema pobreza;

Famílias em situação de pobreza; e

Famílias em regra de emancipação.

“As famílias em situação de extrema pobreza são aquelas que possuem renda familiar mensal per capita de até R$ 105,00, e as em situação de pobreza renda familiar mensal per capita entre R$ 105,01 e R$ 210,00.”

