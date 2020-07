Botafogo-PB e o Campinense se enfrentam na noite desta quinta-feira (16), na volta do Campeonato Paraibano. O jogo está marcado para acontecer às 20h15, no estádio Almeidão, em João Pessoa.

O jogo marcará a volta da competição e a partida válida pela oitava rodada da fase de classificação, sem a presença de público como prevenção à saúde da população contra o Coronavírus.

De acordo com o secretário das Juventude, Esporte e Lazer, Hervázio Bezerra, além do Almeidão, os estádios Amigão e Perpetão “estão prontos para receber as partidas, já que mesmo no tempo em que as atividades esportivas estavam suspensas, a manutenção foi realizada, com todo o cuidado e protocolos necessários visando à saúde dos funcionários”.

O secretário ainda destacou que, além do Campeonato Paraibano, em 2020, os clubes ainda disputarão o Campeonato Brasileiro das Séries C e D. “Quando acabar o Campeonato Estadual, os estádios ainda sediarão a terceira e quarta divisão do Campeonato Brasileiro e para isso, os seus gramados precisam continuar tendo o trabalho necessário e o zelo”, frisou.

O governador da Paraíba, João Azevêdo, autorizou o reinício do Campeonato Paraibano de Futebol. O decreto com a autorização foi publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (15).

Fonte: Portal WSCOM