Padre solta o verbo durante missa online e crítica reabertura de Cabarés em Junco do Seridó

By

O padre Luiz, da comunidade católica de Junco do Seridó, município do interior da Paraíba, soltou o verbo durante realização da missa no domingo (16), acerca da decisão tardia dos governantes em reabrir igrejas.

Segundo o padre, até a abertura de cabarés teria sido autorizada antes de a da igreja por ser “considerado essencial”.

Padre Luiz ainda acusou esposas de homens que frequentam cabarés de serem “piores que eles” e que isso não aconteceria se ao chegar em casa “fizessem o serviço bem feito neles”.

“Se ficarem com raiva do padre, podem ficar. Mas, essa é a verdade, doa em quem doer”, enfatizou o padre durante a missa online.

Confira abaixo o vídeo com um trecho das declarações feitas pelo Padre Luiz:

Fonte: Paraíba Rádio Blog