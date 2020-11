Paraibano de Campina Grande é o único do Norte/Nordeste a disputar “Oscar” dos esportes online

O estudante de Engenharia Civil Felipe Cunha Feitosa, de 21 anos, está concorrendo ao título de melhor jogador de overwatch do país, no prêmio “eSports Brasil”. Trata-se do maior prêmio de esportes da América Latina, considerado um “Oscar” do segmento, e o jogador campinense é o único representante do Norte/Nordeste na modalidade overwatch.

São quatorze categorias técnicas e, em cada uma, oito jogadores são indicados. Dentre os oito, serão escolhidos três para competir na disputa de uma premiação final. A escolha, segundo explicou Felipe, se dá por meio de votação que já está aberta e prossegue até o próximo dia 17.

Ainda de acordo com ele, qualquer pessoa pode votar, bastando apenas criar uma conta no site www.fan.premioesportsbrasil. com.br. A premiação será entregue no dia 08 de dezembro ao vivo direto dos estúdios Globo a partir das 21h, com transmissão no SporTV 3 e na segunda tela do Youtube do e-SporTV.

Felipe Cunha Feitosa lembrou que os jogos online representam muito mais que uma brincadeira, sendo reconhecidos mundialmente como prática esportiva e movimentando um importante mercado. Segundo o estudante, o prêmio em disputa ajuda a dar maior visibilidade no Brasil para esse segmento.

Ele pediu o apoio da população para a votação online. “Queria pedir o voto de todos na categoria de melhor jogador de overwatch para que eu possa representar a Paraíba como único jogador do Norte e do Nordeste indicado”, disse Felipe.

Fonte: Ascom