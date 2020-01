Pedreiro atropelado tem morte cerebral e família decide doar órgãos

A Secretaria de Saúde da Paraíba confirmou, na tarde desta quinta-feira (2), a morte encefálica do pedreiro Walmir Pedro de Brito, de 43 anos, atropelado na manhã dessa quarta (1º) no bairro Quadramares, na Zona Leste da Capital. Ele estava internado em estado grave no Hospital de Trauma de João Pessoa. Ainda segundo a pasta, a família decidiu doar os órgãos da vítima após a confirmação do óbito.

No acidente, um casal ocupava o automóvel que atingiu Walmir. Agentes estão nas ruas em busca de imagens de câmeras de segurança que possam indicar se o condutor do carro era o homem ou a mulher.

Na ocorrência, a mulher se apresentou como condutora do veículo. Ela foi submetida a teste do bafômetro, que constatou que ela não havia ingerido bebida alcoólica.

Segundo a delegada Cléa Lúcia, além da busca pelas imagens, a Polícia Civil também apura informações com testemunhas do fato, com o casal envolvido e com familiares da vítima. À TV Correio, ela afirmou que ainda não é possível fazer um pedido de prisão à Justiça enquanto as investigações seguem inconclusivas.

Walmir Pedro de Brito foi conduzido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para o Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, onde passou por procedimentos médicos de emergência, mas não resistiu.

Antes de ser atropelado, a vítima seguia para o trabalho. Conforme declarações de familiares, ele ocupava a faixa preferencial para ciclistas na via no momento em que se chocou com o carro.

