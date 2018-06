‘Perdão, não foi planejado’, diz 2º suspeito de matar gerente de posto

A polícia da Paraíba prendeu, nesta quinta-feira (31), o segundo suspeito de assassinar o gerente de um posto de combustíveis no último sábado (26), no bairro de Manaíra, em João Pessoa. Em entrevista à TV Correio, inicialmente o suspeito negou ter praticado o crime, mas depois chegou a pedir perdão à família da vítima. “Peço perdão pelo que aconteceu, não foi planejado”, disse.

No momento do crime, o estabelecimento registrava uma enorme fila de carros para abastecimento, por conta da greve dos caminhoneiros. O outro suspeito foi preso no mesmo dia após ter sido agredido pela população. Ele recebeu os primeiros socorros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e depois levado para o hospital.

De acordo com o delegado Wagner Dorta, o suspeito estava escondido em uma residência do Colinas do Sul, na Zona Sul da Capital. O delegado disse que o suspeito vinha praticado crimes no bairro e teria atirado no gerente.

Fonte/Imagem: Portal Correio