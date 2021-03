Perícia da PC conclui que existiu marcas de bala na bancada do veículo do advogado morto em Santa Luzia

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Em razão da citação do Instituto de Polícia Científica em várias notícias a respeito de um caso de homicídio ocorrido na noite de Terça-feira (16), em Santa Luzia, a Chefia do Núcleo de Criminalística de Patos vem esclarecer que:

Tendo sido acionada pela Delegacia de Homicídios e Entorpecentes de Patos, a equipe pericial de plantão no Nucrim realizou um exame, na mesma noite da ocorrência, em um veículo apontado como relacionado ao caso.

Durante o exame, realizado na delegacia supracitada, foram encontradas perfurações na bancada do veículo, semelhantes às produzidas por projéteis expelidos por arma de fogo, além de manchas semelhantes a sangue, no interior do veículo, sobre o que o perito responsável fará suas considerações, dentro do prazo legal, através de seu laudo, que é o relato oficial do que foi observado e, portanto, a principal fonte das informações relacionadas à atuação da Perícia. Nesta nota estão informações preliminares.

O compromisso da Polícia Científica é com a prevalência da verdade, razão pela qual os peritos costumam abster-se de fornecer informações prematuras. Pronunciando-se apenas após o devido processamento de vestígios, bem como da análise por parte do perito, evitamos leviandade no tratamento de assuntos tão sérios como aqueles em que costuma ser demandada a atuação da Perícia Oficial.

Reiteramos nosso respeito e consideração à imprensa, bem como à população, a quem servimos.

Atenciosamente,

Sidkley da Costa Oliveira

Chefe do Nucrim Patos