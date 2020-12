Pesquisa do Procon Municipal mostra que em 12 meses preço médio da gasolina caiu 0,76% e do diesel 3,61%

De acordo com levantamento de preços realizado pelo Procon de Campina Grande, no dia 09 deste mês de dezembro, em 12 meses houve uma queda considerável no preço médio da gasolina comum, da gasolina aditivada, do gás natural, do diesel e do diesel s-10.

Em 2019 a gasolina comum era comercializada por um preço médio de R$ 4,384 e atualmente está em R$ 4,349, mostrando uma queda de 0,76%. A gasolina aditivada baixou de R$ 4,508 para R$ 4,459, uma queda de 1,08%. O diesel comum era vendido por R$ 3,625 passou para R$ 3,494, diminuiu 3,61%; o diesel S-10 baixou de R$ 3,691 para R$ 3,573, reduzindo 3,19%. E o gás natural veicular apresentou a maior redução, passou de R$ 3,926 para R$ 3,744, ou seja, em um ano o preço médio do metro cúbico deste combustível caiu 4,63%. Já o etanol subiu 3,55%, ou seja, em dezembro de 2019 este combustível apresentava preço médio de R$ 3,036, hoje esse valor subiu para R$ 3,144.

Já em comparação ao mês passado houve um reajuste na maioria dos combustíveis. Apenas o gás natural permanece com o mesmo valor de R$ 3,744. Mas a gasolina comum aumentou 2,06% e passou de R$ 4,261 para R$ 4,349. A gasolina aditivada aumentou de R$ 4,389 para R$ 4,459 (1,59%); o etanol de R$ 3,120 para R$ 3,144 (0,76%); diesel S-10 passou de R$ 3,451 para R$ 3,573 (3,53%) e o diesel comum apresentou o maior reajuste. Em um mês este combustível subiu de R$ 3,352 para R$ 3,494, ou seja, sofreu um aumento de 4,23%.

Ainda de acordo com a pesquisa, o menor preço encontrado para a gasolina comum foi de R$ 4,170, em um posto no bairro da Liberdade. E o maior preço encontrado foi de R$ 4,499 em dois postos, um no bairro São José e outro no Distrito de São José da Mata. Dos 49 postos visitados no período, a maioria está comercializando este combustível por R$ 4,399.

A pesquisa completa está disponível no site do Procon de Campina Grande no link https://procon.campinagrande. pb.gov.br/.

Fonte: Codecom