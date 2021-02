Pesquisa do Procon Municipal revela que preço do gás de cozinha varia entre R$ 70,00 e R$ 85,00

Pesquisa do Procon Municipal revela que preço do gás de cozinha varia...

De acordo com a última pesquisa de preços, realizada por equipes do Procon Campina Grande, o preço do gás de cozinha apresenta variação de R$ 70,00 até R$ 85,00 para pagamentos realizados à vista. Em comparação com a última pesquisa, cujo preço médio foi de R$ 80,00 para o produto, constatou-se uma redução de R$ 0,94 (1,17%).

Na pesquisa, realizada na última terça-feira, 09, para o segmento gás de cozinha e água mineral, as equipes do Procon verificaram uma diferença de preços de até R$ 15,00 para a compra do botijão de 13 quilos do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) na cidade.

Segundo o Procon, neste mês foram visitados 18 estabelecimentos que vendem gás de cozinha e a maioria (55,56%) está comercializando o produto ao preço de R$ 80,00.

Com relação à água mineral, das quatro marcas pesquisadas a Savoy apresentou a maior variação de preços entre os estabelecimentos visitados (85,71%). Em seguida estão as águas minerais Sublime (60%), Santa Vitória (50%) e Indaiá (22,22%).

Confira a pesquisa completa aqui http://procon.campinagrande. pb.gov.br/.

Fonte: Codecom