Pessoas a partir de 26 anos poderão se vacinar contra a covid-19 nesta terça-feira em Campina Grande

A Campanha de Imunização contra a covid-19 segue avançando em Campina Grande e nesta terça-feira, 10, a vacinação atinge pessoas a partir dos 26 anos de idade. Serão mais de 30 pontos de vacinação na cidade, pela manhã e à tarde, com opções para pedestres e drive-thru. A previsão é imunizar mais de 7 mil pessoas.

Para receber a vacina é necessário fazer o agendamento no site vacinacao.campinagrande.pb. gov.br ou no aplicativo Vacina Campina, disponível para os sistemas operacionais Android e IOS. O cidadão deve fazer o pré-cadastro, o agendamento e escolher um dos locais disponíveis. O agendamento é sempre aberto à noite, por volta das 19h30, no dia anterior ao da vacinação.

É necessário observar o horário previsto para o atendimento no comprovante de agendamento. Caso não apareça nenhum local disponível ou o usuário seja notificado que não há disponibilidade de vagas é porque todas as vagas já foram preenchidas. No momento da vacinação é obrigatório apresentar comprovante de residência, documento de identificação pessoal e o comprovante do agendamento, impresso ou virtual.

Segunda dose

Também haverá aplicação de segunda dose nesta terça-feira, das 9h ao meio-dia. As doses de AstraZeneca estarão disponíveis no Parque do Povo. No Parque da Criança será realizada a aplicação da Coronavac. Na Unifacisa será disponibilizado o imunizante Pfizer (para a população em geral) e no ISEA para as gestantes e puérperas. Não é necessário realizar agendamento. Ressaltando que não é possível fazer antecipação de data para a aplicação de D2.

Cronograma – terça-feira, 10 de agosto

Segunda dose

9h às 12h

– Parque do Povo (AstraZeneca)

– Parque da Criança (Coronavac)

– Unifacisa (Pfizer)

– ISEA (Pfizer – gestantes e puérperas)

Primeira dose – 26 anos ou mais

09 às 12h

Pedestres:

– UEPB – Departamento de Psicologia

– Uninassau – Liberdade

– Igreja Verbo da Vida

– Igreja Congregacional do Calvário

– Igreja Congregacional- Av. Canal

– Igreja Presbiteriana – São José

– SESI – Distrito Industrial

– Centro de Convenções Garden Hotel

Drive-thru:

– Ginásio Meninão

14 às 17 horas

Pedestres:

– Unifacisa – Itararé

– Uninassau – Liberdade

– Igreja Verbo da Vida

– Convento – São Francisco

– Centro de Convenções Garden Hotel

– Igreja Congregacional do Calvário

– Igreja Congregacional- Av. Canal

– Igreja Presbiteriana – São José

– CER – Bodocongó

– SESI – Distrito Industrial

– Parque do Povo

– Centro de Saúde da Bela Vista

– Centro de Saúde do Catolé

– Centro de Saúde Francisco Pinto

– Centro de Saúde da Liberdade

– Centro de Saúde da Palmeira

– Centro de Saúde de São José da Mata

– UBS Galante

– Policlínica das Malvinas

Drive-thru:

– Clube Campestre

