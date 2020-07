PM frustra arremesso de drogas para presídio Serrotão, em Campina Grande

By

A Polícia Militar frustrou, no fim da manhã desta segunda-feira (05), um arremesso de drogas que iriam parar dentro do presídio Serrotão, na cidade de Campina Grande (foto acima ilustrativa). Dessa vez, cerca de 1 quilo e 300 gramas de substância semelhante a maconha foram apreendidos antes da ação criminosa.

Policiais militares do 2º Batalhão flagraram um homem, de 23 anos de idade, nas proximidades da unidade prisional com os entorpecentes. O suspeito já era conhecido pelas atividades criminosas, e foi preso outras vezes tentando arremessar drogas. Nesta segunda-feira, a PM apreendeu com ele tabletes de maconha que, ao todo, pesavam mais de um quilo.

O suspeito e as drogas foram encaminhados para a Central de Polícia para os procedimentos cabíveis.

Fonte: Redação com Assessoria