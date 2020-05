PMJP convoca mais 370 profissionais para atuar contra coronavírus

A Prefeitura Municipal de João Pessoa tornou público o 3º chamamento do processo seletivo simplificado do Edital nº 01/2020, para profissionais que atuarão no combate à Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A convocação, publicada em edição especial do Semanário Oficial, contém os nomes de 370 candidatos. Confira aqui a lista completa.

Foram convocados, por ordem de classificação, 5 assistentes sociais, 5 biomédicos, 50 enfermeiros, 5 farmacêuticos, 20 fisioterapeutas, 15 técnicos em laboratório de análises clínicas, 200 técnicos em enfermagem, 10 agentes administrativos, 10 auxiliares de farmácia, 5 condutores de ambulância, 30 auxiliares de serviços gerais e 15 maqueiros.

O candidato convocado para assinatura do termo de apresentação, manifestando interesse em assumir a vaga para a qual foi selecionado, ficará obrigado a se apresentar com cópias acompanhadas dos originais de toda documentação exigida.

A apresentação dos profissionais convocados deve acontecer entre os dias 21 e 23 de maio, das 8h às 17h na Diretoria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde da Secretaria da Saúde, situada na Rua Julia Freire s/n, bairro da Torre.

Fonte: Portal Correio